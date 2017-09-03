Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30879784/
3 сентября 2017, 0:30 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Волков нокаутировал голландца Штруве на турнире UFC Fight Nights в Роттердаме

ТАСС, 3 сентября. Российский боец смешанного стиля Александр Волков победил голландца Стефана Штруве техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights в Роттердаме. Поединок завершился в третьем раунде.

Россиянин Волков нокаутировал голландца Штруве на турнире UFC Fight Nights в Роттердаме - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянин провел серию успешных ударов, после чего соперник оказался на полу. Волков начал проводить добивание, и судья остановил встречу из-за пассивной защиты голландца.

Поединок 28-летнего россиянина и 29-летнего Штруве являлся главным событием бойцовского вечера в Роттердаме.

В активе Волкова 35 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед (22 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Данный бой стал для россиянина третьим в UFC, ранее он одержал победы над американцами Роем Нельсоном и Тимоти Джонсоном. Штруве провел 36 поединков, победив в 27 из них (24 — досрочно) и проиграв в девяти.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Дзюдоист Денисов ждет встречи с чемпионом мира Вольфом и считает это своим главным вызовом

Дзюдоист Денисов ждет встречи с чемпионом мира Вольфом и считает это своим главным вызовом

БУДАПЕШТ, 2 сентября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Кирилл Денисов, ставший бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште, сожалеет, что не смог побороться с победителем турнира в весовой категории до 100 кг японцем Аароном Вольфом. Об этом Денисов рассказал журналистам.
Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Винер-Усманова сравнила труд гимнасток на тренировках и на ЧМ с работой рабов на галерах

Сборная России впервые с 1999 года не смогла выиграть золото на ЧМ по боксу

Теннисистка Касаткина обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала US Open