Дзюдоист Денисов ждет встречи с чемпионом мира Вольфом и считает это своим главным вызовом

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«Вольф — необычный дзюдоист, метис, обладает хорошей классической техникой, но привносит в дзюдо что-то свое. Думаю, на следующих Играх он будет основным претендентом на победу, тем более они пройдут в Токио. Я очень хочу с ним побороться, это для меня сейчас главный вызов», — отметил Денисов.

Россиянин прошел два первых раунда на чемпионате мира, победив соперников оценками «иппон» (высший балл), но в третьем круге лишился шанса на золото, уступив своему давнему сопернику из Грузии Варламу Липартелиани. После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро оба спортсмена сменили вес, продолжив очное противостояние.

«Когда я чувствую себя готовым на сто процентов, когда все получается, подводит горячность. Сегодня я допустил ошибку, пропустил действие соперника, хотя Липартелиани тактически мне проигрывал, отдав всю инициативу. Но “сконтрил” меня на моем же приеме, а дальше, убегая, “отстоял” всю схватку, — рассказал Денисов. — А я, получается, поборолся и за себя, и за него, и злился после проигрыша на себя и на его нежелание бороться».

Самый памятный поединок соперников состоялся в ходе командного турнира на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро 2013 года, когда Липартелиани укусил Денисова за ногу в решающем поединке. «Ничего, я пока в счете все равно веду 7−4. Плюс один укус», — добавил Денисов.

«Лишил товарища шанса на медаль»

За право побороться в утешительном раунде Денисову пришлось соперничать с товарищем по команде Казбеком Занкишиевым. Именно эта встреча стала для Денисова самой сложной.

«Очень непросто настроиться на борьбу, когда ты понимаешь, что если выиграешь, то лишишь товарища по команде последнего шанса на награду. Борись мы в полуфинале, он оставался бы у каждого, но итоговый расклад — наша расплата за собственные ошибки», — отметил дзюдоист, досрочно победивший Занкишиева.

Еще более молниеносной стала встреча за третье место с голландцем Михаэлем Коллером, Денисов одолел соперника за 1 минуту 25 секунд. «Я у него уже выигрывал на последнем чемпионате Европы, и он сразу после схватки меня поздравил и сказал в сердцах “ну вот, во второй раз уже так”. Я утешил тем, что впереди у нас еще много поединков, ничего страшного. Просто он по ходу встречи хотел побыстрее решить, кто из нас кого бросит и пошел ва-банк, а я к этому был готов», — рассказал Денисов.

«На Олимпиаде проигрывать обиднее»

Спортсмен сообщил, что в целом он удовлетворен результатом на турнире. «Я удовлетворен, хотя мог стать чемпионом, я это точно знаю. Обидно только, что это уже мой седьмой чемпионат мира, пятая медаль, я все время в пятерке сильнейших, а дойти до золота удачи не хватает, — подчеркнул Денисов. — Но сейчас спокойнее отношусь к медали чемпионата мира, куда обиднее проигрывать на Олимпиаде, когда победа отдается сопернику решением судей».

Российский дзюдоист является участником двух Олимпиад (2012, 2016). На Играх в Лондоне исход поединка за бронзу между Денисовым и японцем Масаси Нисиямой был определен «хантеем» — судейским мнением. На Играх-2016 россиянин проиграл в первой схватке.

«Я понимаю, что не стану хуже как дзюдоист, проиграй я здесь, в Будапеште, или выиграй, — отметил он. — Я стараюсь развиваться, получать удовольствие от борьбы и не загадывать далеко. Олимпиада — это колоссальные физические и психологические нагрузки в течение четырех лет, все не так все просто, как кому-то со стороны покажется. Да, я иду на новый олимпийский цикл, вот только дойти бы, ведь два предыдущих я был фаворитом, а в итоге без олимпийской медали остался».

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября смешанным командным турниром.