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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30878536/
2 сентября 2017, 19:49 | Летние: Единоборства | ТАСС

Китаянка Юй Сун стала чемпионкой мира по дзюдо в весе свыше 78 кг

ТАСС, 2 сентября. Китаянка Юй Сун завоевала золото чемпионата мира по дзюдо в весовой категории свыше 78 кг. Соревнования проходят в Будапеште.

В финале Юй Сун победила представительницу Японии Сару Асахину. Бронзовыми призерами стали Мин Йонг Ким из Южной Кореи и Ирина Киндзерская из Азербайджана.

Юй Сун является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года.

В общекомандном зачете лидирует сборная Японии, заработав семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. Второе место занимает команда Монголии (1−1−4), третье — сборная Франции (1−0−1). Сборная России занимает девятое место в общекомандном зачете, на счету российской команды одно серебро и три бронзы.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.
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