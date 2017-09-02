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2 сентября 2017, 18:41 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Денисов завоевал бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 100 кг

ТАСС, 2 сентября. Россиянин Кирилл Денисов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Будапеште.

Россиянин Денисов завоевал бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 100 кг - Фото Увеличить
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В поединке за третье место Денисов победил голландца Михаэля Коллера. Еще одну бронзу завоевал азербайджанец Эльмар Гасымов. Серебряным призером стал грузин Варлам Липартелиани. Золото завоевал представитель Японии Аарон Вольф.

Сборная России занимает девятое место в общекомандном зачете, заработав одно серебро и три бронзы. Лидирует сборная Японии (7−3−1), второе место занимает команда Монголии (1−1−3), третье — сборная Франции (1−0−1).

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.
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Глава МОК посетит смешанный командный турнир дзюдоистов на ЧМ в Будапеште

БУДАПЕШТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в воскресенье, 3 сентября, посетит Будапешт, где впервые пройдет смешанный командный турнир в рамках чемпионата мира по дзюдо. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.
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