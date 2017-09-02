Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30877964/
2 сентября 2017, 17:55 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Кирилл Кузьмин сразится с Вадимом Шабадашем на турнире M-1 Challenge 83

23 сентября в Баскет-Холле, Казань, состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83.

В его рамках пройдет бой в полутяжёлом весе между украинским бойцом ММА Вадимом Шабадашем (4−2) и россиянином Кириллом Кузьминым (2−0).

«За плечами у этих парней солидные достижения в любительском MMA, в профессиональном же они делают первые шаги. Бой между ними во многом определит развитие их дальнейшей карьеры, а это значит, что компромиссов в этом бою не будет», — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.

Одним из главных боёв вечера станет поединок в полутяжёлом весе между экс-чемпионом Bellator Брэндоном Холси (9−3) и Михаилом Рагозиным (8−2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Небоскреб на пути Драго

Небоскреб на пути Драго

Вечером 2 сентября в Нидерландах состоится бойцовский турнир UFC Fight Night 115, главным событием которого станет бой между россиянином Александром Волковым и голландцем Стефаном Струве. «Газета.Ru» рассказывает об уникальном поединке соперников ростом более двух метров.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп