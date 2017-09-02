Кирилл Кузьмин сразится с Вадимом Шабадашем на турнире M-1 Challenge 83
23 сентября в
Баскет-Холле, Казань, состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83.
В его рамках пройдет бой в полутяжёлом весе между украинским бойцом ММА Вадимом Шабадашем (4−2) и россиянином Кириллом Кузьминым (2−0).
«За плечами у этих парней солидные достижения в любительском MMA, в профессиональном же они делают первые шаги. Бой между ними во многом определит развитие их дальнейшей карьеры, а это значит, что компромиссов в этом бою не будет», — сообщается в
Одним из главных боёв вечера станет поединок в полутяжёлом весе между
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