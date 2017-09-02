Небоскреб на пути Драго

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Поздним вечером 2 сентября в Роттердаме (Нидерланды) на Ahoy Rotterdam Arena пройдет бойцовский турнир UFC Fight Night 115 — главным событием мероприятия станет поединок между россиянином Александром Волковым и голландцем Стефаном Cтруве.

Встреча обещает стать уникальной ведь в ней сойдутся настоящие Гулливеры современных смешанных единоборств:

201-сантиметровый Волков по прозвищу Драго попытается сразить 213-сантиметрового (!) представителя Нидерландов, которого в мире ММА по понятным причинам зовут Небоскребом.

Для 28-летнего россиянина этот бой станет уже третьим под эгидой знаменитейшей организации: дебютировав в UFC в ноябре 2016-го победой раздельным решением судей над американцем Тимоти Джонсоном, уже в этом апреле Александр отпраздновал второй успех на ринге чемпионата, одолел единогласным вердиктом арбитров Роя Нельсона из США.

Всего же на счету Волкова на данный момент 34 встречи в профессионалах, 28 побед и шесть поражений.

Стоит отметить, что сейчас Драго входит в топ-10 бойцов своего дивизиона — подобное можно сказать и о его сегодняшнем сопернике, 29-летнем Струве.

Главным преимуществом голландца принято считать его мощные удары, от которых пострадали многие оппоненты Небоскреба. Все это также подкрепляется монструозным размахом рук — иначе и быть не может, когда речь идет о таком гиганте.

До боя с Волковым Стефан успел провести 36 поединков на профессиональном ринге и одержать в них 28 побед. Одной из самых впечатляющих викторий последних лет для представителя Нидерландов стал успех во встрече со знаменитым бразильцем Антонио Бигфутом Сильвой, датированный маем минувшего года.

Тот матч, кстати, также состоявшийся в Роттердаме, продлился всего 16 секунд — едва минула первая четверть первой минуты именитый латиноамериканец оказался в нокауте усилиями локтя Небоскреба.

Несложно догадаться, что Струве станет самым высоким оппонентом для Волкова за всю историю выступлений россиянина в профессионалах.

— по такому случаю Александр даже пригласил в свой тренировочный лагерь спарринг-партнера приблизительно такого же роста.

Важность исхода поединка с голландцем для Драго очевидна, чего не скрывает и сам боец — по словам Волкова, победа над голландцем может приблизить его к титульному бою.

«Струве — очень сложный соперник. Он один из самых молодых представителей нашего дивизиона в топ-10, как, впрочем, и я. Я не думаю о месте в рейтинге, но чувствую, что победа над Струве приблизит меня к титульному бою и позволит провести встречу за звание претендента на титул. Чувствую себя прекрасно и считаю, что я лучше Струве во всех аспектах», — приводит слова Волкова MMAJunkie.

Одним из ключевых факторов, который может сказаться на итоге поединка, в данный момент видится здоровье россиянина — за пару дней до боя Александр совсем не вовремя простудился.

«Все хорошо, но немного простудился. Тем не менее, думаю, что в бою все будет нормально, — приводит слова Драго SportBox. — Я люблю размены. Скажу больше, мне это выгоднее. Стефан сразу начинает закрывать голову в такие моменты, поэтому я с удовольствием приму такой расклад.

Почему не продолжили прения после колкостей в соцсетях? Мне показалось, он немного туговат на эти вещи. Да и я не хочу выглядеть каким-то плохим парнем. Сначала планировал что-то, но потом к подготовке добавились различные съемки, и стало не до войны в интернете.

В свою очередь сам Струве в преддверии встречи заявил, что матч на Ahoy Rotterdam Arena станет для россиянина самым сложным испытанием в карьере.

«Каждый поединок заставляет понервничать. И тут не играет роли, кто выступает против тебя. Александр хороший соперник, но я верю, что превосхожу его. Я выше и больше Волкова. Он впервые встречается с кем-то выше себя.

Для меня в этом поединке нет ничего особенного. Александру предстоит пройти самое большое испытание в карьере.

Волков достаточно расчетлив, но я собираюсь давить. Мне кажется, что в этом поединке Александр будет вести себя агрессивно, а я окажусь к этому готов. Волков похож на меня. Сильный, высокий, молодой. На самом деле, Волков — впечатляющий боец, но я более впечатляющий, — заверил Небоскреб.

На традиционном предматчевом взвешивании разница в показателях между оппонентами была впечатляющей — голландец со своими 119,7 кг почти на шесть килограмм перевесил Александра (и это при максимально допустимом для тяжеловесной категории показателе в 120 кг).