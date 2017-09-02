Итоги месяца: победа Корешкова, титул Куницкой, возвращение Зайца

Боец месяца

К Андрею Корешкову беда не пришла одна. В ноябре 2016 года он потерял титул, проиграв нокаутом Дугласу Лиме, а перед мартовским боем с Фернандо Гонсалесом сломал ногу. Андерсон Силва после таких проблем не смог вернуться прежним, но Андрей значительно моложе, да и с боевым духом у него проблем нет. Американец нигерийского происхождения Чиди Нжокуани был неудобен по многим причинам. У него длинные конечности и высокий рост, хорошая техника ударов ногами и высокий рост. В общем по многим сильным для Корешкова параметрам он ему совсем или почти не уступал. Наконец на взвешивание он пришёл с двухкилограммовым перевесом, а по словам команды Андрея попросту не утруждал себя сгонкой.

Корешков недолго ввязывался в обмен на дистанции, а сначала перевёл бой в партер, а когда соперник поднялся, сократил дистанцию, и пробил коронный бекфист. Такой грозный на вид Нжокуани зашатался, как его далёкие предки, да потом и вовсе оказался на полу. Корешков по полной использовал разрешённую технику ударов локтями сверху пока Джон Маккарти не сжалился над нигерийцем. Какие выводы из этого боя: 1) Корешков показал, что он по-прежнему невероятно крутой и готов сражаться за титул даже с такими визави, как Рори Макдональд 2) Нжокуани получил урок за непрофессионализм и неуважение к сопернику 3) Русские в Bellator вовсе не выглядят балластом и способны радовать даже американского зрителя яркими боями.

Бой месяца

Лига АСВ грешит большим количеством турниров во всех частях земного шара порой в ущёрб качеству, но событие в Грозном порадовало глаз не только главным боем. Он же оказался просто «вишенкой на торте». Крепкий финалист Гран-при Bellator, владеющий поясом организации, Бретт Купер приехал тестировать местного непобеждённого проспекта Мухамеда Берхамова. Купер честно отрабатывал деньги, оказывал сопротивление в размене ударами в первом раунде и не давал нанести ущерб на земле. В итоге всё решил левый боковой, после которого Купер потерял не только пояс, но и сознание. Последнее, к счастью, не навсегда.

Нокаут месяца

При небольшом числе крупных боёв выбирать было из кого. К сожалению, под ударом оказался наш Марат Гафуров, лишившийся пояса One и проигравший впервые в карьере. В реванше с Мартином Нгуеном из Австралии Гафуров уверенно контролировал первый раунд и в стойке, и в партере, пока в конце не пропустил шальной удар. От шока он толком не восстановился, а при сближении во второй пятиминутке пропустил правый боковой, от которого полетел лицом в пол. Жуткое зрелище! Марату остаётся пожелать вдохновиться примером Корешкова.

Приём месяца

Канадец Джош Хилл по прозвищу Джентльмен дважды в карьере дрался за титул WSOF и проигрывал только его обладателю Марлону Мораэсу. Для проспекта FIGHT NIGHTS Грачика Енгибаряна это был самый сложный вызов в карьере. Он его и провалил как только дело дошло до партера. «Аккуратнее, не пускай его за спину», — кричали угловые Грачика, но Хилл медленно и уверенно вёл дело к своей победе, которую и оформил к концу первого раунда классическим удушением из-за спины.

Другие бои 5 августа. Мехико. UFC Fight Night 114

Серхио Петтис победил по очкам Брэндона Морено. Единственный турнир UFC в этом месяце украсил младший брат Антонио Петтиса, чья карьера поначалу складывалась не столь ярко. Бой наилегчайшего веса с Брэндоном Морено он провёл в невероятно бешеном темпе и в последних раундах дожал соперника, разбив ему лицо, хотя поначалу Морено ещё брал своё за счёт тейкдаунов.

5 августа. Хельсинки. M-1 Challenge 82

Михаил Заяц победил по очкам Маркуса Вянтинена. Два заслуженных ветеранов вернулись в дело после заслуженного простоя, но выглядели по-разному. Заяц выдержал в темпе все три раунда и не утратил своих навыков, а его финский соперник был тяжеловесен, медлителен и совершенно беспомощен на спине. У него вряд ли есть будущее в больших ММА, а Заяц следующий бой проведёт со Штефаном Пютцем.

18 августа. Куала-Лумпур. One 58

Мартин Нгуен нокаутировал Марата Гафурова и стал чемпионом One в полулёгком весе.

19 августа. Грозный. ACB 67

Бретт Купер нокаутировал Мухамеда Бехрамова и стал чемпионом ACB в полусреднем весе.

24 августа. Сочи. FIGHT NIGHTS 72

Джош Хилл победил удушением Грачика Енгибаряна.

25 августа. Верона (США). Bellator 182

Адрей Корешков нокаутировал Чиди Нжокуани.

31 августа. Лемур (США). Invicta 25

Яна Куницкая победила по очкам Ракель Паалухи и завоевала титул Invicta в легчайшем весе. Третий поход россиянки за поясом увенчался успехом. Поединок проходил в стиле тайского бокса с обилием клинчей, ударов коленями и ногами. Лёгкие проблемы Куницкой в первом раунде доставил перевод в партер и рассечение, а в концовке боя она уже разбивала свою стойкую соперницу.

Главные бои в сентябре 2 сентября. Шанхай (Китай). One 60

Титульный бой в среднем весе. Бен Аскрен — Себастиан Кадестам.

2 сентября. Роттердам (Голландия). UFC Fight Night 115

Бой в тяжёлом весе. Стефан Струве — Александр Волков

Бой в лёгком весе. Рустам Хабилов — Десмонд Грин

Бой в полутяжёлом весе. Боян Михайлович — Абдул-Керим Эдилов

Бой в лёгком весе. Майрбек Тайсумов — Фелипе Силва

Бой в полулёгком весе. Майк Сантьягу — Забит Магомедшарипов.

9 сентября. Эдмонтон (Канада). UFC 215

Титульный бой в наилегчайшем весе. Деметриус Джонсон — Рэй Борг

Титульный бой в женском легчайшем весе. Аманда Нуньес — Валентина Шевченко

Бой в полусреднем весе. Рафаэл дус Анжус — Нил Мэгни

Бой в полулёгком весе. Гилберт Мелендес — Джереми Стефенс.

16 сентября. Питтсбург (США). UFC Fight Nights 116

Бой в среднем весе. Люк Рокхолд — Дэвид Бранч

Бой в тяжёлом весе. Джастин Ледет — Дмитрий Сосновский.

23 сентября. Казань. M-1 Challenge 83

Бой в полутяжёлом весе. Михаил Рагозин — Брэндон Хэлси

Титульный бой в наилегчайшем весе. Александр Доскальчук — Вадим Малыгин.

23 сентября. Саитама (Япония). UFC Fight Nights 117

Бой в полутяжёлом весе. Овинс Сен-Прё — Маурисью Руа

Бой в женском легчайшем весе. Клаудия Гаделья — Джессика Андраде

Бой в наилегчайшем весе. Жуссьер да Силва — Юта Сасаки.

23 сентября. Сан-Хосе (США). Bellator 183

Бой в лёгком весе. Бенсон Хендерсон — Патрики Фрейре

Бой в тяжёлом весе. Рой Нельсон — Хави Айала.