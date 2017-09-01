Глава МОК посетит смешанный командный турнир дзюдоистов на ЧМ в Будапеште
БУДАПЕШТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в воскресенье, 3 сентября, посетит Будапешт, где впервые пройдет смешанный командный турнир в рамках чемпионата мира по дзюдо. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.
Смешанный командный турнир впервые будет представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. «Глава МОК Томас Бах будет присутствовать в воскресенье на смешанном командном турнире, который дебютирует в программе чемпионата мира в Будапеште. Это новая страница в истории мирового дзюдо. Я надеюсь, что глава МОК останется доволен увиденным и сможет сполна насладиться зрелищем», — рассказал Визер.
Глава IJF назвал включение в олимпийскую программу новой дисциплины большим успехом мирового дзюдо. «Это большое достижение для нашего вида спорта и признание качества работы, проделанной Международной федерацией дзюдо в последние годы. В Токио всех нас ждет большая премьера дзюдо, которая, вне всяких сомнений, внесет существенный вклад в ценность всего олимпийского движения и сделает наш вид спорта еще более популярным», — подчеркнул он.
Соревнования по дзюдо в рамках Олимпийских игр впервые прошли в Токио в 1964 году. «Это новая ступень, и спустя более чем полвека дзюдо будет представлено на Играх новой дисциплиной», — отметил Визер.
Исполком МОК принял решение о включении смешанных командных соревнований в программу Олимпиады 2020 года в Токио 9 июня нынешнего года. Соревнования пройдут в шести весовых категориях — по три у мужчин и женщин.
Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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