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1 сентября 2017, 19:42 | Летние: Единоборства | ТАСС

Тренер: Российские дзюдоисты сохраняют шансы на золото ЧМ в Будапеште

БУДАПЕШТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дзюдоисты сборной России еще имеют шансы завоевать золотые медали на чемпионате мира в Будапеште. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Хасанби Таов.

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За два дня до окончания личного турнира на чемпионате мира в активе россиян три медали. Серебро завоевал Михаил Пуляев в весовой категории до 66 кг, бронзовые медали — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев (до 81 кг) и бронзовый призер Игр-2016 Наталья Кузютина (до 52 кг).

«К сожалению, золотых медалей в нашем активе пока нет, но, надеюсь, завтра наши ребята в весовой категории до 100 кг Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев постараются его завоевать, у них есть на это реальные шансы, — считает Таов. — Каждый, кто сюда приехал, минимум мог побороться за медаль, максимум — стать первым».

По мнению главного тренера, многим спортсменам в Будапеште мешает волнение. «На этом чемпионате очень многие выступают впервые, и не исключаю, что сказывается волнение. Для нас, тренеров, сейчас очень важно посмотреть с прицелом на будущее, как проявляет себя на этом чемпионате молодежь», — сказал Таов.

Тренер отметил характер Пуляева и Халмурзаева. «Хасан сильно травмировал кисть, мы даже думали его не выпускать на дальнейшие схватки, но он проявил характер, решил бороться и все-таки завоевал бронзу. Показал силу характера и Пуляев, также завоевавший серебро после долгого перерыва, связанного с восстановлением от травмы», — подчеркнул главный тренер.

Турнир завершится 3 сентября.
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БУДАПЕШТ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Второе место на чемпионате мира по дзюдо Михаила Пуляева является отличным результатом, а бронза Натальи Кузютиной — следствием ошибки спортсменки. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба.
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