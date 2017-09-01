Нурмагомедов обозначил сроки следующего боя

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«Соперник не определен, но по дате это декабрь», — ответил Нурмагомедов в ответ на вопрос о следующем бое.

27 августа россиянин на своей странице в Instagram бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, предложив провести бой 30 декабря в Лас-Вегасе. Ауди Аттар, менеджер Макгрегора, назвал Нурмагомедова в числе возможных соперников своего подопечного.

На 30 декабря у UFC запланирован вечер боев UFC 219 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.