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1 сентября 2017, 19:45 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Нурмагомедов обозначил сроки следующего боя

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), проведет следующий бой в декабре 2017 года. Об этом он сообщил на странице телеканала «Матч ТВ» в Instagram.

Российский боец смешанного стиля <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) проведет следующий бой в декабре 2017 года. Соперник пока не определен. 27 августа россиянин бросил вызов ирландцу <span class=error>Конору</span> Макгрегру и предложил провести бой 30 декабря в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Соперник не определен, но по дате это декабрь», — ответил Нурмагомедов в ответ на вопрос о следующем бое.

27 августа россиянин на своей странице в Instagram бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, предложив провести бой 30 декабря в Лас-Вегасе. Ауди Аттар, менеджер Макгрегора, назвал Нурмагомедова в числе возможных соперников своего подопечного.

На 30 декабря у UFC запланирован вечер боев UFC 219 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

26 августа Макгрегор проиграл американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему техническим нокаутом в десятом раунде. Поединок по правилам бокса прошел в Лас-Вегасе и не был титульным. После поражения ирландец посетовал на раннюю остановку боя и рассказал о намерении продолжить выступления в UFC.
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