Нурмагомедов обозначил сроки следующего боя
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), проведет следующий бой в декабре 2017 года. Об этом он сообщил на странице телеканала «Матч ТВ» в Instagram.
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«Соперник не определен, но по дате это декабрь», — ответил Нурмагомедов в ответ на вопрос о следующем бое.
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