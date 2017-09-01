Российские дзюдоисты Хусен Халмурзаев и Алена Прокопенко утратили шансы на медали ЧМ

В пятницу будут разыграны комплекты наград в весовых категориях до 90 кг у мужчин, до 70 и 79 кг у женщин.

Халмурзаев (весовая категория до 90 кг) в первом круге был свободен от борьбы, а во втором победил Поля Кибикая из Габона. Затем россиянин в дополнительное время сломил сопротивление кубинца Ивана Фелипе Сильвы Моралеса, но в схватке за выход в четвертьфинал уступил словенцу Михаэлю Жганку.

Алена Прокопенко (до 70 кг) также начала соревнования со второго раунда, в котором победила нигерийку Винни Гофит. Однако во встрече за выход в четвертьфинал россиянка уступила испанке Марии Бернабеу.