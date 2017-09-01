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1 сентября 2017, 17:16 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Российские дзюдоисты Хусен Халмурзаев и Алена Прокопенко утратили шансы на медали ЧМ

БУДАПЕШТ, 1 сен — Р-Спорт, Олег Богатов. Россияне Хусен Халмурзаев и Алена Прокопенко завершили борьбу за медали на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Будапеште.

В пятницу будут разыграны комплекты наград в весовых категориях до 90 кг у мужчин, до 70 и 79 кг у женщин.

Халмурзаев (весовая категория до 90 кг) в первом круге был свободен от борьбы, а во втором победил Поля Кибикая из Габона. Затем россиянин в дополнительное время сломил сопротивление кубинца Ивана Фелипе Сильвы Моралеса, но в схватке за выход в четвертьфинал уступил словенцу Михаэлю Жганку.

Алена Прокопенко (до 70 кг) также начала соревнования со второго раунда, в котором победила нигерийку Винни Гофит. Однако во встрече за выход в четвертьфинал россиянка уступила испанке Марии Бернабеу.
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