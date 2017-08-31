Тренер Диаса: Нэйту должны заплатить $ 30 млн за третий бой с Макгрегором
Ричард Перес, тренер бойца UFC Нэйта Диаса по боксу, потребовал для подопечного гонорар в $ 20 — 30 млн за третий бой с Конором Макгрегором.
«Как минимум $ 20 млн, $ 30 млн. Бросьте, UFC зарабатывает кучу денег и прячет их в карман. Они платят Макгрегору больше и это не честно, чтобы собрать толпу, на ринге должны быть двое. Два хороших бойца. Когда Мейвезер выбрал Берто, они не продали всех билетов, это был позор. Потому, что тот парень не мог привлечь толпу. А третий бой Натана и Конора будет исключительным. Все это знает. Так что Нэйту легко должны заплатить минимум $ 30 млн», — цитирует Диаса MMA Fighting.
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