Международный турнир по боевому самбо впервые пройдёт в Иркутске
Впервые в регионе. Международный турнир по боевому самбо «Кубок Байкала» стартует в Иркутске 2 сентября.
На ковёр выйдут около сотни сильнейших борцов из 15 стран. Сборная Иркутской области выступит отдельной командой. Уровень самбистов высокий — не ниже мастера спорта. В рамках Кубка пройдут и
— Мы запланировали ещё и подписание соглашения с президентом федерации самбо России по реализации на территории Иркутской области всероссийской программы «Самбо в школу». То есть помимо спорта высоких достижений мы планируем реализовывать мероприятия по популяризации самбо среди школьников, — говорит заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов.
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