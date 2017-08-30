Международный турнир по боевому самбо впервые пройдёт в Иркутске

На ковёр выйдут около сотни сильнейших борцов из 15 стран. Сборная Иркутской области выступит отдельной командой. Уровень самбистов высокий — не ниже мастера спорта. В рамках Кубка пройдут и мастер-классы для начинающих спортсменов. Организатор турнира — региональное министерства спорта. Личную поддержку оказал и губернатор Сергей Левченко. Кроме того, на соревнования приедет глава федерации самбо России.

— Мы запланировали ещё и подписание соглашения с президентом федерации самбо России по реализации на территории Иркутской области всероссийской программы «Самбо в школу». То есть помимо спорта высоких достижений мы планируем реализовывать мероприятия по популяризации самбо среди школьников, — говорит заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов.