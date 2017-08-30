M-1 Global представила проморолик к турниру M-1 Challenge 84
Компания M-1 Global представила проморолик к турниру по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, который пройдёт 27 октября в
Санкт-Петербурге, во дворце спорта «Ледовый».
Этот турнир будет приурочен к празднованию 20-летия компании M-1 Global.
В главном бою вечера любимец петербургских болельщиков Сергей Романов, представляющий клуб «Сечь PRO», бросит вызов не знающему поражений чемпиону мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge — бойцу команды «Новый Поток», авторской школы «Шторм» и клуба «Боец» Алексею Кунченко.
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