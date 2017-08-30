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30 августа 2017, 14:37 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

M-1 Global представила проморолик к турниру M-1 Challenge 84

Компания M-1 Global представила проморолик к турниру по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, который пройдёт 27 октября в Санкт-Петербурге, во дворце спорта «Ледовый».

Этот турнир будет приурочен к празднованию 20-летия компании M-1 Global.

В главном бою вечера любимец петербургских болельщиков Сергей Романов, представляющий клуб «Сечь PRO», бросит вызов не знающему поражений чемпиону мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge — бойцу команды «Новый Поток», авторской школы «Шторм» и клуба «Боец» Алексею Кунченко.
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