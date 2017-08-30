Боец MMA Ронда Роузи на Гавайях вышла замуж за Трэвиса Брауна
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Боец смешанных единоборств американка Ронда Роузи сыграла свадьбу со своим соотечественником и давним партнером, также выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Трэвисом Брауном.
Как сообщает Daily Mail, торжественная церемония состоялась в субботу в родном штате Брауна — на Гавайях. 30-летняя
Роузи в 2012 году стала первой женщиной, подписавшей профессиональный контракт с UFC. Кроме того, она является первой чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата. Всего в UFC 30-летняя американка провела 14 боев, одержала 12 побед. Браун выиграл 18 поединков, уступил в семи боях и один завершил вничью.
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