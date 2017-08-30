Крушение мифа. Что будет с Макгрегором?

Бой Макгрегора с Мейвезером получился с предсказуемым исходом, хотя в ходе подготовки к нему случилось немало невероятного. То один из бойцов — по слухам — оказывался нокаутирован в спарринге, то другой. В итоге мы стали свидетелями одного из худших боёв в карьере 40-летнего красавчика-Флойда и весьма достойного выступления в первых раундах Конора Макгрегора, который двигался больше своего визави и временами неплохо попадал. Однако базовая разница в классе боксёров была столь велика, что Мейвезер выиграл бы этот бой, даже если б вышел слегка подшофе. Теперь он может спокойно наслаждаться пенсией, а ещё молодой ирландец имеет несколько вариантов.

Месть Малиньяджи

Подготовка к бою года не прошла без конфликта со спарринг-партнёром. 36-летний экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе был приглашён в лагерь ирландца для подготовки к бою с Мейвезером, однако он остался недоволен тем, как его там приняли. Лагерь Мейвезера, по мнению американского итальянца, специально выбирал те кадры, где боец ММА выглядел лучше, а Малиньяджи умышленно недооценивали. Лучшие годы Малиньяджи в боксе уже позади. В последний раз из приличных людей он побеждал только три года назад Заба Джуду, а из восьми крайний поединков выиграл лишь половину. В отличие от легенды Флойда, этот соперник Макгрегору по плечу.

Продолжение карьеры в боксе

Гонорар ирландца за проигранный бой в ринге в десятки раз превысил то, сколько он зарабатывал ранее в октагоне, поэтому не исключено, что он отправится на поиски громких боёв за скальпами других звёздных ветеранов: Пакьяо, Маркеса или, чем чёрт не шутит, Головкина или Альвареса. Беда Макгрегора лишь в том, что его бензобака хватает всего на 4−5 раундов, а парней из элиты мирового бокса за две-три трёхминутки не вырубить. Бой с Флойдом стал лишним доказательством, что нельзя прийти в другой вид спорта с колоссальными традициями и всех побить на старом багаже.

Возвращение в ММА и официальная защита

Пока Макгрегор готовился стать отцом и бросал вызов Мейвезеру, охотники за его титулом выстраивались в очередь. В итоге этой осенью временный титул разыграют между собой Тони Фергюсон иКевин Ли, а победитель их схватки получит официальное право на встречу с Конором. Вряд ли она произойдёт раньше грядущей весны, но пока это наиболее вероятный вариант. При этом универсал Фергюсон может стать стилистически неудобным соперником для ирландца, так как гораздо опаснее него в партере.

Бой с Хабибом в России

Пока это кажется из разряда фантастики сразу по нескольким причинам. Во-первых, у нас в стране не развита культура pay-per-view, а проведение статусного номерного турнира по этой причине может не окупиться. Бои же из серии Fight Night возглавляют куда более скромные люди, чем главный актив организации и самый популярный боец из России. Наконец, и руководство UFC вряд ли подставит Конора под те проблемы, которые ему способен доставить в партере Хабиб. Так что из всех возможных вариантов этот самый вкусный для нас, но и самый маловероятный.

Другие бои в UFC

Вариантов в UFC, касающихся Макгрегора, до сих пор уйма. Во-первых, есть дерзкий паренёк Джастин Гейджи, который со своим стилем колхозной рубки дошёл почти до первой пятёрки в мире легковесов. Есть уже проверенный вариант и завершение трилогии с Нейтом Диасом как в лёгком, так и в полусреднем весе. Наконец, если Конор решит подняться в 77 кг, там его может ждать как действующий чемпион Тайрон Вудли, так и легенда боёв Жорж Сен-Пьер. Каким бы ни было это возвращение, есть совершенно обоснованное мнение, что следующий бой в ММА нынешний чемпион в лёгком весе проиграет.

Завершение карьеры

Такой вариант по вероятности получил бы не более 5 процентов, но бой Макгрегора с Мейвезером мог стать и последним в его карьере. Трудно представить, как он сможет завоевать ещё большую популярность. Даже в далёком городке Чайковский, где автор этих строк находился на чемпионате мира по летнему биатлону, мальчишки в подворотнях только и делали, что обсуждали этот бой. Свою самую большую высоту Макгрегор уже покорил, а дальше спорт может запросто уступить дорогу съёмкам в кино и прорестлингу.