Крушение мифа. Что будет с Макгрегором?
Возвращение в UFC, бой с Малиньяджи или долгожданная встреча с Хабибом. Что ждёт хайпового ирландца?
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Видимо, что-то случилось...
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Бой Макгрегора с Мейвезером получился с предсказуемым исходом, хотя в ходе подготовки к нему случилось немало невероятного. То один из бойцов — по слухам — оказывался нокаутирован в спарринге, то другой. В итоге мы стали свидетелями одного из худших боёв в карьере 40-летнего
Месть Малиньяджи
Подготовка к бою года не прошла без конфликта со
Продолжение карьеры в боксе
Гонорар ирландца за проигранный бой в ринге в десятки раз превысил то, сколько он зарабатывал ранее в октагоне, поэтому не исключено, что он отправится на поиски громких боёв за скальпами других звёздных ветеранов: Пакьяо, Маркеса или, чем чёрт не шутит, Головкина или Альвареса. Беда Макгрегора лишь в том, что его бензобака хватает всего на 4−5 раундов, а парней из элиты мирового бокса за
Возвращение в ММА и официальная защита
Пока Макгрегор готовился стать отцом и бросал вызов Мейвезеру, охотники за его титулом выстраивались в очередь. В итоге этой осенью временный титул разыграют между собой Тони Фергюсон иКевин Ли, а победитель их схватки получит официальное право на встречу с Конором. Вряд ли она произойдёт раньше грядущей весны, но пока это наиболее вероятный вариант. При этом универсал Фергюсон может стать стилистически неудобным соперником для ирландца, так как гораздо опаснее него в партере.
Бой с Хабибом в России
Пока это кажется из разряда фантастики сразу по нескольким причинам.
Другие бои в UFC
Вариантов в UFC, касающихся Макгрегора, до сих пор уйма.
Завершение карьеры
Такой вариант по вероятности получил бы не более 5 процентов, но бой Макгрегора с Мейвезером мог стать и последним в его карьере. Трудно представить, как он сможет завоевать ещё большую популярность. Даже в далёком городке Чайковский, где автор этих строк находился на чемпионате мира по летнему биатлону, мальчишки в подворотнях только и делали, что обсуждали этот бой. Свою самую большую высоту Макгрегор уже покорил, а дальше спорт может запросто уступить дорогу съёмкам в кино и прорестлингу.
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