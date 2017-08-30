Спортсмены из 60 стран примут участие в ЧМ по карате киокусинкай в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 400 спортсменов из 60 стран примут участие в III чемпионате мира по карате киокусинкай, который пройдет в Екатеринбурге 9 и 10 декабря. На проведение турнира претендовали шесть российских городов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Екатеринбург выбран местом проведения III чемпионата мира по карате киокусинкай, турнир пройдет во Дворце игровых видов спорта
По словам генерального секретаря Ассоциации киокусинкай России Сергея Суворова, выбор в пользу Екатеринбурга обусловлен более подходящей инфраструктурой. «А самое главное, мы увидели отношение руководства области к развитию спорта и заинтересованность в проведении соревнований мирового уровня», — цитирует Суворова департамент.
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