Александр Емельяненко провёл тренировку с Рамзаном Кадыровым
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко (23−7) провёл тренировку с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
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На данный момент Емельяненко продолжает подготовку к своему дебютному поединку в промоушене «Ахмат». 27 сентября в Москве ему предстоит сразиться с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом (39−19), известным под прозвищем Мондрагон.
Последний свой бой Александр Емельяненко провёл в 2014 году против Дмитрия Сосновского, от которого потерпел сокрушительное поражение.
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