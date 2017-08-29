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29 августа 2017, 16:50 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Александр Емельяненко провёл тренировку с Рамзаном Кадыровым

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко (23−7) провёл тренировку с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Известный российский боец <span class=error>ММА</span> Александр Емельяненко (23−7) провёл тренировку с главой Чеченской Республики <span class=error>Рамзаном</span> <span class=error>Кадыровым</span>. Увеличить
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На данный момент Емельяненко продолжает подготовку к своему дебютному поединку в промоушене «Ахмат». 27 сентября в Москве ему предстоит сразиться с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом (39−19), известным под прозвищем Мондрагон.

Последний свой бой Александр Емельяненко провёл в 2014 году против Дмитрия Сосновского, от которого потерпел сокрушительное поражение.
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