Фергюсон — Нурмагомедову: Уходи на пенсию, фальшивка
Американский боец UFC Тони Фергюсон отреагировал на недавнее высказывание Хабиба Нурмагомедова о том, что он с большой вероятностью может провести бой против чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора 30 декабря.
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7 октября в
«Прекрати попытки казаться востребованным. У тебя был шанс, жирный. Ты не можешь сгонять вес, как я, а я крупнее тебя. Уходи на пенсию, фальшивка», — написал Фергюсон в своём «твиттере».
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