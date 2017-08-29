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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30831335/
29 августа 2017, 16:30 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Фергюсон — Нурмагомедову: Уходи на пенсию, фальшивка

Американский боец UFC Тони Фергюсон отреагировал на недавнее высказывание Хабиба Нурмагомедова о том, что он с большой вероятностью может провести бой против чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора 30 декабря.

Американский боец UFC Тони Фергюсон отреагировал на недавнее высказывание <span class=error>Хабиба</span> Нурмагомедова о том что он с большой вероятностью может провести бой против чемпиона UFC в лёгком весе <span class=error>Конора</span> Макгрегора 30 декабря. Увеличить
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7 октября в Лас-Вегасе Фергюсону предстоит сразиться за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с Кевином Ли.

«Прекрати попытки казаться востребованным. У тебя был шанс, жирный. Ты не можешь сгонять вес, как я, а я крупнее тебя. Уходи на пенсию, фальшивка», — написал Фергюсон в своём «твиттере».
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