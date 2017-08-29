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7 октября в Лас-Вегасе Фергюсону предстоит сразиться за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с Кевином Ли.



«Прекрати попытки казаться востребованным. У тебя был шанс, жирный. Ты не можешь сгонять вес, как я, а я крупнее тебя. Уходи на пенсию, фальшивка», — написал Фергюсон в своём «твиттере».