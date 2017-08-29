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29 августа 2017, 8:59 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Хуснутдинов завоевал серебро Универсиады в ушу

ТАСС, 29 августа. Россиянин Ильяс Хуснутдинов стал серебряным призером Универсиады в соревнованиях по ушу. Соревнования проходят в Тайбэе.

<em>ТАСС 29 августа. </em>Россиянин <span class=error>Ильяс</span> Хуснутдинов стал серебряным призером Универсиады в соревнованиях по <span class=error>ушу</span>. Соревнования проходят в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
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Россиянин показал результат 9,61 балла. Первое место занял китаец Ли Мэннань (9,65), бронзу завоевал иранец Амир Мохаммадрезаи (9,50).

Всего в активе сборной России теперь 80 медалей (19 золотых, 26 серебряных, 35 бронзовых), она занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (33−23−33). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27−20−29), третью — сборная Тайваня (19−29−28).

Универсиада завершится 30 августа.
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