Нурмагомедов заявил, что может провести бой с Макгрегором 30 декабря в Лас-Вегасе
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов может провести бой с ирландцем Конором Макгрегором 30 декабря в
Лас-Вегасе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Нурмагомедов сообщил ТАСС.
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«Как и планировал, бой (против Мэйуэзера) прошел идеально, а я хотел, чтобы Конор не получил травму и был свежий после боя, но обязательно был с проигрышем, — сказал Нурмагомедов. — Теперь будем вести переговоры на 30 декабря (турнир UFC 219 в Лас-Вегасе). Если он выберет меня, в чем я сомневаюсь, но надежда есть, и скажет: “Давайте с Хабибом”, это будет самый большой бой в легком весе, будем надеяться и вести переговоры».
«Я тяжело тренируюсь весь август, я на пути к лучшей форме. Если бой назначат на декабрь, то мы построим план, чтобы быть в форме. Я могу подготовиться к любому поединку», — добавил спортсмен.
Нурмагомедов минувшей весной должен был провести поединок против американца Тони Фергюсона за титул «временного» чемпиона UFC, однако
Россиянин последний поединок провел 12 ноября прошлого года, победив болевым приемом американца Майкла Джонсона. Всего в активе Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
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