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27 августа 2017, 10:48 | Летние: Единоборства | ТАСС

Ирландский боец Макгрегор подтвердил, что останется в UFC

ТАСС, 27 августа. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор подтвердил, что продолжит выступать в организации. Слова ирландца приводит Dailystar.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

В ночь на воскресенье 40-летний американский боксер Флойд Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

«Конечно», — сказал Макгрегор, отвечая на вопрос, останется ли он в UFC.

Ирландец отметил, что пока не строит планов по продолжению боксерской карьеры. «Посмотрим, что будет, я не знаю, — добавил Макгрегор. — У меня еще есть титул для защиты в UFC. Но если кто-то хочет провести бой против меня, пусть только позовет».

В смешанных единоборствах на счету Макгрегора 21 победа (19 — досрочно), три поражения. В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.
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