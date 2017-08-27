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27 августа 2017, 11:56 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Казахстанец Бахытжан Абилхасан стал чемпионом мира по тхэквондо среди кадетов

Казахстанский таеквондист Бахытжан Абилхасан стал чемпионом мира по таеквондо среди кадетов, сообщает пресс-служба Федерации.

Шарм-эш-Шейх (Египет) принимал подающих надежды юных спортсменов из 57 стран.

Состав сборной Казахстана главный тренер национальной сборной среди кадетов Мырзагали Суранов выбирал по опыту. В июне этого года его подопечные занимали 12 различных медалей чемпионата Азии, а сам наставник был признан лучшим тренером прошедших соревнований.

В первые день соревнований в весовой категории до 33 килограммов Рита Бакишева принесла команде бронзовую медаль. На даянге спортсменка провела четыре поединка, одержав три победы.

Непобежденным оказался астанчанин Бахытжан Абилхасан. В весовой категории до 41 килограмма 14-летний спортсмен победил пятерых соперников. В финале он оказался сильнее россиянина Шамиля Магомедова. Бахытжан выиграл финальный бой со счетом 17:2.

Добавим, что в масштабном турнире приняли участие более 400 таеквондистов.

Фото пресс-службы Федерации

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