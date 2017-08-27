Казахстанец Бахытжан Абилхасан стал чемпионом мира по тхэквондо среди кадетов
Казахстанский таеквондист Бахытжан Абилхасан стал чемпионом мира по таеквондо среди кадетов, сообщает
пресс-служба Федерации.
Состав сборной Казахстана главный тренер национальной сборной среди кадетов Мырзагали Суранов выбирал по опыту. В июне этого года его подопечные занимали 12 различных медалей чемпионата Азии, а сам наставник был признан лучшим тренером прошедших соревнований.
В первые день соревнований в весовой категории до 33 килограммов Рита Бакишева принесла команде бронзовую медаль. На даянге спортсменка провела четыре поединка, одержав три победы.
Непобежденным оказался астанчанин Бахытжан Абилхасан. В весовой категории до 41 килограмма 14-летний спортсмен победил пятерых соперников. В финале он оказался сильнее россиянина Шамиля Магомедова. Бахытжан выиграл финальный бой со счетом 17:2.
Добавим, что в масштабном турнире приняли участие более 400 таеквондистов.
Фото
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter