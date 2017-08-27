Муратов и Константинова завоевали серебро Универсиады в ушу-таолу
ТАСС, 27 августа. Россияне Павел Муратов и Сандра Константинова завоевали серебряные медали в
ушу-таолу на Универсиаде в Тайбэе.
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Первое место у мужчин занял китаец Ли Мэннань, третье — представитель Тайваня Tсай
У женщин победу одержала Ли И, представляющая Макао. Третьей стала японка Аюка Хонда.
Всего в активе сборной России на Универсиаде 69 медалей — 15 золотых, 23 серебряных и 31 бронзовая.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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