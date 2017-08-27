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27 августа 2017, 9:54 | Летние: Единоборства | ТАСС

Муратов и Константинова завоевали серебро Универсиады в ушу-таолу

ТАСС, 27 августа. Россияне Павел Муратов и Сандра Константинова завоевали серебряные медали в ушу-таолу на Универсиаде в Тайбэе.

<em>ТАСС 27 августа. </em>Россияне Павел <span class=error>Муратов</span> и <span class=error>Сандра</span> <span class=error>Константинова</span> завоевали серебряные медали в <nobr>ушу-таолу</nobr> на Универсиаде в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
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Первое место у мужчин занял китаец Ли Мэннань, третье — представитель Тайваня Tсай Tсэ-Минь.

У женщин победу одержала Ли И, представляющая Макао. Третьей стала японка Аюка Хонда.

Всего в активе сборной России на Универсиаде 69 медалей — 15 золотых, 23 серебряных и 31 бронзовая.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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