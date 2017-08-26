Узбекистанский боец из «Alash Pride» удушающим приемом проиграл титульный бой
В рамках вечера бокса в Астане прошел один бой в смешанных единоборствах, сообщает Sports.kz.
Титул чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии ALASH PRIDE FC разыграли узбекистанский боец Мурод Хантураев (6−1−1), представляющий клуб «Alash Pride», и украинец Юрий Проценко (8−4−0).
В поединке в формате «два раунда по пять минут» удушающим приемом в первом раунде победил Проценко.
Таким образом, для украинского бойца эта победа стала девятой, а Хантураев потерпел второе поражение в профессиональной карьере.
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