Узбекистанский боец из «Alash Pride» удушающим приемом проиграл титульный бой

Титул чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии ALASH PRIDE FC разыграли узбекистанский боец Мурод Хантураев (6−1−1), представляющий клуб «Alash Pride», и украинец Юрий Проценко (8−4−0).



В поединке в формате «два раунда по пять минут» удушающим приемом в первом раунде победил Проценко.



Таким образом, для украинского бойца эта победа стала девятой, а Хантураев потерпел второе поражение в профессиональной карьере.