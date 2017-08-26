Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем Барбозой
ТАСС, 26 августа. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отказался провести бой с бразильцем Эдсоном Барбозой. Об этом сообщил менеджер бразильца Алекс Дэвис, слова которого приводит бразильский портал PVT.
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Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил, что американец Тони Фергюсон проведет поединок с Кевином Ли за титул «временного» чемпиона UFC в легкой весовой категории на турнире UFC 216 в
«Я знаю, что Нурмагомедов не захотел встретится с Фергюсоном в октябре и UFC дали этот поединок следующему в “очереди” бойцу — Кевину Ли. Я понимаю, что они не хотят застоя в дивизионе. Они предложили Хабибу бой против Барбозы, но он не захотел с ним драться», — заявил Дэвис.
«Барбоза очень хорош в борьбе, он хорош во всем. Мне нравится Хабиб, я его уважаю, я думаю, он великолепный спортсмен. Мне жаль, что он не будет драться за титул сейчас, я считаю, он заслуживает титульный бой. Но если смотреть со стороны Барбозы, нам нужен был бой против Нурмагомедова. Если бы мой клиент выиграл этот поединок, то он бы бесспорно стал следующим претендентом на чемпионский бой», — добавил менеджер бразильца.
Россиянин должен был провести бой с Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке Бабозы 23 боя в ММА, в которых он 19 раз побеждал (12 — досрочно) и четыре раза терпел поражение.
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