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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30804839/
26 августа 2017, 15:38 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Уайт верит, что Джонс мог принять допинг умышленно

Глава UFC Дэна Уайт допускает вероятность того, что чемпион полутяжёлого веса Джон Джонс умышленно принял допинг в первом же бою после дисквалификации.

Глава UFC <span class=error>Дэна</span> Уайт допускает вероятность того что чемпион полутяжёлого веса Джон <span class=error>Джонс</span> умышленно принял допинг в первом же бою после дисквалификации. Увеличить
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Проба Джонса после победы над Даниэлем Кормье оказалась положительной.

«Я слышал, что это средство выходит из организма за два дня. Не слишком в этом разбираюсь, но слышал такое. Так что его умышленный приём с Джонсом имел смысл. Плюс, многое зависит от того, кто даёт тебе советы. Если он принимал это, то он не пошёл и сам купил вещество. Кто-то дал ему его.

Становится грустно, когда думаешь, что мы должны сомневаться во всех достижениях Джонса. Он лучший в истории нашего спорта. Он не нуждался в допинге. Но люди не нуждаются в кокаине и прочем. Но всё равно принимают. У них есть какие-то причины. А Джонс один из самых одарённых бойцов, каких я встречал. Возможно, очень одарённый, — цитирует Уайта MMA Junkie.
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