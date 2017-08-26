Уайт верит, что Джонс мог принять допинг умышленно
Глава UFC Дэна Уайт допускает вероятность того, что чемпион полутяжёлого веса Джон Джонс умышленно принял допинг в первом же бою после дисквалификации.
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Видимо, что-то случилось...
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Проба Джонса после победы над Даниэлем Кормье оказалась положительной.
«Я слышал, что это средство выходит из организма за два дня. Не слишком в этом разбираюсь, но слышал такое. Так что его умышленный приём с Джонсом имел смысл. Плюс, многое зависит от того, кто даёт тебе советы. Если он принимал это, то он не пошёл и сам купил вещество.
Становится грустно, когда думаешь, что мы должны сомневаться во всех достижениях Джонса. Он лучший в истории нашего спорта. Он не нуждался в допинге. Но люди не нуждаются в кокаине и прочем. Но всё равно принимают. У них есть
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