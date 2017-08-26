Уайт верит, что Джонс мог принять допинг умышленно

Проба Джонса после победы над Даниэлем Кормье оказалась положительной.

«Я слышал, что это средство выходит из организма за два дня. Не слишком в этом разбираюсь, но слышал такое. Так что его умышленный приём с Джонсом имел смысл. Плюс, многое зависит от того, кто даёт тебе советы. Если он принимал это, то он не пошёл и сам купил вещество. Кто-то дал ему его.