Мужская сборная России по тхэквондо выиграла командный турнир на Универсиаде
Российские тхэквондисты Максат Аллалиев, Богдан Гречкин, Рафаиль Аюкаев и Булат Магомедов победили в командных соревнованиях на Универсиаде в Китайском Тайбэе.
В финале они оказались сильнее соперников из Тайваня.
Россиянки в 1/8 финала уступили будущим чемпионкам из Сербии.
Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй
Тхэквондо
Мужчины. Командные соревнования
1. Россия (Максат Аллалиев, Богдан Гречкин, Рафаиль Аюкаев, Булат Магомедов).
2. Тайвань.
3. Южная Корея.
3. Казахстан.
Женщины. Командные соревнования
1. Сербия.
2. Польша.
3. Мексика.
3. Южная Корея…
9−16. Россия.
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