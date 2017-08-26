Конкретно побил! Корешков нокаутировал Нжоукани в первом раунде

В файткарде турнира не было больших имен. Зрители покупали билеты, чтобы посмотртеть на поединок Корешкова. В России Андрея знают, но не так, как в Штатах. Это обычная история: наши бойцы становятся известными у нас в стране только когда добьются максимальных высот, пример тому, Федор Емельяненко.

Корешков — боец, который опирается на стиль армейского рукопашного боя и тренируется в авторской школе «Шторм» в Омске. Наставник у Андрея — Александр Шлеменко, сильнейший средневес России и один из лучших в мире. Корешкова можно считать копией Шлеменко, но гораздо быстрее, гораздо техничней, немного легче и немного выше.

Перед боем Нжокуани провалил взвешивание. На весах он показал почти на два килограмма больше, чем нужно. Корешков заявил, что «этого парня надо конкретно наказать, он ведь даже не старался сбросить лишний вес».

С начала поединка Андрей заставил понервничать своих фанатов, но ненадолго. Нжокуани выше него, руки длинющие, ноги еще длиннее. Американец пытался сбить с толку Андрея лоукиками, но это только раззодорило Спартанца. Ему понадобилось четыре минуты, чтобы как следует повозить соперника по «клетке», избить до нужных кондиций и спокойно добить в партере под надзором судьи Джона Маккарти.

Корешков одержал 20-ю победу в своей профессиональной карьере ММА и теперь цель номер один для него — вернуть пояс чемпиона Bellator, который принадлежит бразильцу Дугласу Лиме. Андрей дважды с ним встречался и счет у них равный — 1:1. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Корешкова, но, скорее всего, это будет не чемпион. По информации «Советского спорта» россиянина могут свести с экс-бойцом UFC Рори Макдональдом, который дебютировал в Bellator в мае нынешнего года и заставил сдаться во втором раунде опытного Пола Дейли.

КСТАТИ…

В рамках турнира Bellator 182 в Вероне в организации дебютировал российский полутяжеловес Вадим Немков — брат Виктора Немкова и оченика Федора Емельненко. Ему понадобилось всего три минуты, чтобы послать в глубокий нокаут бразильца Фелипе Линса.

Это был десятый бой в карьере Вадима. На его счету восемь побед и два поражения.