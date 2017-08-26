Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182

Судья остановил поединок в весовой категории до 77,6 кг на последней минуте первого раунда из трех.

Теперь на счету россиянина 20 побед (10 — нокаутом) и два поражения в ММА. В ноябре 2016 года Корешков потерял титул чемпиона Bellator в полусреднем весе, проиграв американцу Дугласу Лиме нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 164 в Израиле.

В активе Нжокуани 17 побед и пять поражений.