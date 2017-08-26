Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182
ТАСС, 26 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков победил американца Чиди Нжокуани техническим нокаутом на турнире Bellator 182, который прошел в
Нью-Йорке.
Судья остановил поединок в весовой категории до 77,6 кг на последней минуте первого раунда из трех.
Теперь на счету россиянина 20 побед (10 — нокаутом) и два поражения в ММА. В ноябре 2016 года Корешков потерял титул чемпиона Bellator в полусреднем весе, проиграв американцу Дугласу Лиме нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 164 в Израиле.
В активе Нжокуани 17 побед и пять поражений.
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