Тхэквондистка Дениз принесла Казахстану «серебро» Универсиады-2017
Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз выиграла серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов летней Универсиады-2017 в Тайбэе, сообщает Sports.kz.
В решающем поединке наша спортсменка уступила Ли Да Бин из Южной Кореи со счетом 11:34.
На пути к финалу Жансель одолела Сюзан Розе Барнетт из Чили, затем сломила сопротивление немки Яны Шнайдер и мексиканской таэквондистки Митси Толедо. В полуфинале казахстанка была сильнее Сюде Булут из Турции.
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