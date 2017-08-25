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25 августа 2017, 13:52 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Тхэквондистка Дениз принесла Казахстану «серебро» Универсиады-2017

Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз выиграла серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов летней Универсиады-2017 в Тайбэе, сообщает Sports.kz.

В решающем поединке наша спортсменка уступила Ли Да Бин из Южной Кореи со счетом 11:34.

На пути к финалу Жансель одолела Сюзан Розе Барнетт из Чили, затем сломила сопротивление немки Яны Шнайдер и мексиканской таэквондистки Митси Толедо. В полуфинале казахстанка была сильнее Сюде Булут из Турции.

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