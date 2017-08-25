Международный турнир по ММА пройдет в Алматы

Главный бой этого вечера — Арман «Сункар» Оспанов против бразильца Тьяго «Manchinha» Луис Силва.

Арман Оспанов в профессиональных смешанных единоборствах провел 8 боев и во всех одержал уверенные победы. Его соперник Тьяго Луис Силва (12−5) имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и является чемпионом мира организации «Shooto Brasil».