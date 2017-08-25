Международный турнир по ММА пройдет в Алматы
9 сентября, в 18:00, в «Almaty Arena» промоутерская компания «Alash Pride» проведет самый масштабный международный турнир по ММА за всю историю Казахстана, сообщает
Информационно-Спортивный Хаб.
Главный бой этого вечера — Арман «Сункар» Оспанов против бразильца Тьяго «Manchinha» Луис Силва.
Арман Оспанов в профессиональных смешанных единоборствах провел 8 боев и во всех одержал уверенные победы. Его соперник Тьяго Луис Силва (12−5) имеет черный пояс по бразильскому
Турнир «Alash Pride — АСВ» будут судить известные американские рефери UFC — Джон Маккарти и Херб Дин в составе собственной судейской бригады. Трехкратный
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