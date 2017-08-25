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25 августа 2017, 13:37 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Международный турнир по ММА пройдет в Алматы

9 сентября, в 18:00, в «Almaty Arena» промоутерская компания «Alash Pride» проведет самый масштабный международный турнир по ММА за всю историю Казахстана, сообщает Информационно-Спортивный Хаб.

Главный бой этого вечера — Арман «Сункар» Оспанов против бразильца Тьяго «Manchinha» Луис Силва.

Арман Оспанов в профессиональных смешанных единоборствах провел 8 боев и во всех одержал уверенные победы. Его соперник Тьяго Луис Силва (12−5) имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и является чемпионом мира организации «Shooto Brasil».

Турнир «Alash Pride — АСВ» будут судить известные американские рефери UFC — Джон Маккарти и Херб Дин в составе собственной судейской бригады. Трехкратный экс-чемпион UFC — Френк Мир в прямом эфире будет комментировать этот бойцовский вечер.

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