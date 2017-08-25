Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако со скандалом покинул его лагерь, после того как ирландец опубликовал в соцсетях фото со спаррингов, выставлявшие американца не в лучшем свете.



«Если болельщикам это интересно, то и нам тоже. В конце концов, мы здесь для того, чтобы служить интересам телеаудитории. Так что, если есть интерес, а он, похоже, есть… В общем, если Конор и UFC хотят шоу, а Поли готов вернуться из отставки, это может случиться. Мы возражать не будем. Конечно же, мы хотим в этом участвовать», — цитирует Эспинозу MMA Fighting.



Бой Мейвезер — Магрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.