Showtime: Бой Макгрегор — Малиньяджи может быть следующим
Глава Showtime Sports Стивен Эспиноза не исключает возможности организации в будущем между Конором Макгрегором и Поли Малиньяджи.
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Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом
«Если болельщикам это интересно, то и нам тоже. В конце концов, мы здесь для того, чтобы служить интересам телеаудитории. Так что, если есть интерес, а он, похоже, есть… В общем, если Конор и UFC хотят шоу, а Поли готов вернуться из отставки, это может случиться. Мы возражать не будем. Конечно же, мы хотим в этом участвовать», — цитирует Эспинозу MMA Fighting.
Бой Мейвезер — Магрегор состоится 26 августа в
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