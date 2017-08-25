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25 августа 2017, 13:24 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Showtime: Бой Макгрегор — Малиньяджи может быть следующим

Глава Showtime Sports Стивен Эспиноза не исключает возможности организации в будущем между Конором Макгрегором и Поли Малиньяджи.

Глава Showtime Sports <span class=error>Стивен</span> <span class=error>Эспиноза</span> не исключает возможности организации в будущем между <span class=error>Конором</span> Макгрегором и <span class=error>Поли</span> Малиньяджи. Увеличить
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Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако со скандалом покинул его лагерь, после того как ирландец опубликовал в соцсетях фото со спаррингов, выставлявшие американца не в лучшем свете.

«Если болельщикам это интересно, то и нам тоже. В конце концов, мы здесь для того, чтобы служить интересам телеаудитории. Так что, если есть интерес, а он, похоже, есть… В общем, если Конор и UFC хотят шоу, а Поли готов вернуться из отставки, это может случиться. Мы возражать не будем. Конечно же, мы хотим в этом участвовать», — цитирует Эспинозу MMA Fighting.

Бой Мейвезер — Магрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
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