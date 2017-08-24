«Похоже, это конец карьеры Джона Джонса»

Главный талант в истории ММА Джон Джонс провалил тест на допинг. Положительной оказалась проба, взятая у бойца после взвешивания к UFC 214, на котором он нокаутировал чемпиона Даниэля Кормье и вернул себе титул. Результаты анализа выявили в крови Джонса следы туринабола, препарата, положительно влияющего на рост силы, мышечной массы и скорость восстановления от тяжёлых нагрузок.

Предыстория

Это не первый допинговый скандал с участием Джонса. Чуть больше года назад, прямо перед UFC 200, Джон уже был уличён в употреблении запрещённых веществ. Тогда анализы американца показали наличие в организме антиэстрогенных препаратов. Их читеры применяют вслед за курсом стероидов (таких как туринабол), чтобы поправить выработку организмом собственного тестостерона. Тогда расплакавшийся на специальной пресс-конференции Джонс «отмазкой» про лекарство для потенции выбил себе годичную дисквалификацию. А отбывать её скандальный боец начал спустя всего пару месяцев после истечения предыдущей — за год до этого «Кости» также был отстранён от выступлений в клетке из-за скандальной аварии.

Напомним, что в 2015 году, незадолго до защиты титула от посягательств Энтони Джонсона, тогдашний чемпион Джонс стал участником ДТП: спортсмен, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения (об этом свидетельствует трубка со следами марихуаны, найденная в бардачке его транспортного средства), на арендованном автомобиле врезался в машину, за рулём которой сидела беременная женщина. Известный боец, если верить свидетелям, спешно покинул место происшествия, не удосужившись проверить состояние пострадавшей женщины.

Что теперь?

Точно ничего хорошего. Джону Джонсу, как злостному рецидивисту, грозит бан до четырёх лет, титул, выигранный им в бою с Даниэлем Кормье, скорее всего, вернётся обратно к ДиСи, а результат их реванша официально будет изменён на «несостоявшийся». Если судьба самого виновника скандала примерно понятна, то полутяжёлый вес UFC остался на попечение очень сомнительной компании: «убитого» поражением 38-летнего экс-чемпиона (или опять чемпиона) Даниэля Кормье, проигравшего все титульные и претендентские бои Александра Густафссона и необстрелянного выскочки Волкана Эздемира с тремя победами за плечами.

Что дальше?

Прежде чем копаться в как никогда мутных перспективах талантливейшего бойца в истории, вспомним, насколько великая бойцовская карьера находится в состоянии комы.

Джон Джонс пришёл в UFC в 2008 году в статусе непобеждённого проспекта. Первые три поединка молодой боец выиграл без вопросов, заставив экспертов говорить о себе как о реальном претенденте на титул в полутяжёлом весе. Это и не удивительно, учитывая, в каком стиле Джонс уничтожил считавшегося на тот момент грозным гейткипером Стэфана Боннара. Дальше было спорное поражение дисквалификацией за запрещённые удары локтем от Мэтта Хэмилла, ещё одна серия из трёх уверенных побед и выход на замену травмированному Рашаду Эвансу в чемпионской схватке с Маурисью Руа. В тот вечер 19 марта 2011 года 23-летний Джонс в щепки разбил звёздного Сёгуна и стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Казалось, таланта дерзкого и молодого по меркам ММА бойца хватит, чтобы стать главным гением за время существования спорта. Первые несколько лет всё шло именно к этому: рекорд полутяжёлого веса по количеству защит (8), рекорд по количеству битых экс-чемпионов (6), рекорд по количеству побеждённых членов зала славы UFC (6) и рекорд по количеству побед в полутяжёлом весе (14) — всё это Джонс успел сделать менее чем за пять лет!

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«Если Джон в конце концов получит двух-трёхлетнюю дисквалификацию, то для него это может быть конец карьеры. Вы говорите о его наследии, но это, похоже, конец карьеры Джонса.

Сколько ему сейчас, 30 лет? Дисквалификация будет держать его неактивным до 32 или 33, а когда он вернётся, что он сможет? Грустно. Я не знаю, что сказать. Обычно я могу найти слова, но не в этот раз.

Это сказал Дана Уайт, президент UFC, порядком натерпевшийся от бесконечных выходок трудного ребёнка его промоушена. С Уайтом оказался солидарен и один из главных соперников в карьере Джонса Александр Густафссон, открыто посоветовавший американцу повесить перчатки на гвоздь. И это вовсе не проявление злорадства в адрес провинившегося бойца — в жизни Джонса уже был последний шанс, который он упустил. И даже если Джон найдёт в себе мотивацию вернуться в клетку после дисквалификации, ему вряд ли удастся вернуть утерянное доверие фанатов. Уже смело можно выкидывать в мусорку с пяток рекордов, которые мог бы обновить самый одарённый боец планеты в следующие три-четыре года.

«В планах UFC было устроить бой Джонса с Миочичем, возможно, в Детройте, в декабре этого года», — помимо прочего поведал Дана Уайт в свежем интервью. Но, как известно, хочешь рассмешить бога, поведай ему о своих планах.