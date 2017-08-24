Туринабол лишил Джонса звания лучшего в мире. Мышонок вернул себе корону

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Допинг-проба была взята у Джонса перед победным боем с Даниэлем Кормье. Впоследствии у него в организме был обнаружен стероид туринабол.

Туринабол — это оральное анаболическое и андрогенное средство (ААС) на основе хлордегидрометилтестостерона. Явным преимуществом туринабола перед другими распространенными анаболическими стероидами является относительно невысокое токсическое воздействие на печень и отсутствие ароматизации в эстрогены. Препарат остается достаточно эффективным для достижения различных целей: от набора мышечной массы и повышения силовых показателей — до сжигания жира и повышения рельефности мускулатуры.

Таким образом, Джон Джонс будет дисквалифицирован на срок от двух до трех лет. Для 30-летнего спортсмена это может означать конец карьеры в ММА. Пояс чемпиона в полутяжелом весе вернется к Даниэлю Кормье, а лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий станет Деметриус Джонсон по прозвишу Мышонок, который за свою карьеру провел 29 поединков, в которых одержал 26 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.

ТОП-10 бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий.

1. Деметриус Джонсон (США)

2. Макс Холлоуэй (США)

3. Стипе Миочич (США)

4. Тайрон Вудли (США)

5. Конор Макгрегор (Ирландия)

6. Майкл Биспинг (Великобритания)

7. Роберт Уиттакер (Австралия)

8. Даниэль Кормье (США)

9. Гегард Мусаси (Голландия/Армения)

10. Коди Гарбрандт (США).