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24 августа 2017, 14:39 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Хамитов о предложении казахстанского боксера подраться как Мейвезер и МакГрегор: Почему меня вызывают на бой только бичи?

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов прокомментировал брошенный ему вызов боксером Амирханом Тулеуовым (1−2, 0 КО). В интервью Vesti.kz Хамитов выразил свое отношение к подобному заявлению.

Он положительно относится к боям боксеров против бойцов ММА. Увеличить
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В частности, боец MMA объяснил, почему не обращает внимание на подобные заявления, с кем бы из боксеров он бы хотел встретиться в ринге, а также ответил на обвинения Тулеуова в том, что он критикует тех, «кто не может дать сдачи».

«Если честно, я про эти вызовы и разговоры даже не слышал. Если бы ко мне не обращались СМИ по этой теме, так и не узнал бы. Те люди, которые бросали мне вызовы, хоть представляли бы из себя что-то. Тогда, возможно, я бы обратил на них внимание. А так, эти люди — «мертвые»: сегодня они есть, завтра их нет. Так что никакой особенной реакции его вызов у меня не вызвал.

Я не знаю, чем вызвано это желание драться со мной. Но вы должны знать, что люди всегда будут смотреть на твои результаты, а не на твои слова.

Другое дело, когда вызов бросают серьезные бойцы. Если бы мне бросили вызов достойные, я бы понял это. Но я одно не могу понять — почему меня на бой вызывают только одни бичи! Почему? Мне кажется, что эти люди знают, что я никогда не дерусь с бичами и никогда не поднимаю на них руки.

Я хочу, чтобы вы все поняли. Я уважаю каждого топового спортсмена. Неважно, боксер он, или борец. Потому что эти топовые бойцы проливают свои пот и кровь, чтобы прославить нашу страну. Поэтому мне с ними нечего делить. Да и это другой спорт. Я никогда не выйду на боксерский ринг.

Но если просто теоретически, я бы сильно хотел чтобы меня «избил» Мохаммед Али. Это моя мечта! Это как учитель преподал бы урок ученику. Я бы мог многому у него научиться.

А к таким экспериментам, как «боксер против бойца ММА», я отношусь положительно. Но для этого оба участника поединка должны быть примерно одного уровня.

И насчет того, что он обвинил меня в том, будто бы напал на тех, кто не может дать сдачи… Поверьте, не родился еще тот, кто смог бы мне дать сдачи. И мне не важно, кто он, этот боксер, и что он из себя представляет. Некоторые люди даже не достойны моего плевка, не говоря уже о том, чтобы я принял вызов, — прокомментировал Хамитов.

Напомним, ранее Тулеуов, являющийся участником вечера бокса 26 августа, где главным событием будет встреча Фирузы Шариповой и Милены Колевой из Болгарии за титулы чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе, бросил вызов Хамитову. Это произошло в ответ на критику бойца в адрес казахстанских футболистов после поражения «Астаны» «Селтику» в ЛЧ. В своем обращении Хамитов предложил запретить этот вид спорта в нашей стране.

Отечественный боксер Али Ахмедов, завоевавший пояс чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, поддержал Хамитова. При этом сам «Найман» в одном из интервью объяснил свое громкое заявление.

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