Российский тхэквондист Аюкаев завоевал золото Универсиады в весе до 87 кг
ТАСС, 24 августа. Российский тхэквондист Рафаэль Аюкаев завоевал золотую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 87 кг.
В финале он победил бразильца Майкона де Андраде по последнему результативному действию.
Российские дзюдоистки завоевали бронзу в командном турнире, выиграв у итальянок со счетом 3:2.
Золото Аюкаева стало 12-м для сборной России на Универсиаде. Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 50 медалей — 12 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter