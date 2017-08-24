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24 августа 2017, 14:22 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский тхэквондист Аюкаев завоевал золото Универсиады в весе до 87 кг

ТАСС, 24 августа. Российский тхэквондист Рафаэль Аюкаев завоевал золотую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 87 кг.

В финале он победил бразильца Майкона де Андраде по последнему результативному действию.

Российские дзюдоистки завоевали бронзу в командном турнире, выиграв у итальянок со счетом 3:2.

Золото Аюкаева стало 12-м для сборной России на Универсиаде. Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 50 медалей — 12 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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