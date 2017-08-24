«Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой». Куат Хамитов ответил на вызов Амирхана Тулеуова
Известный казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов прокомментировал вызов на бой со стороны соотечественника, боксера Амирхана Тулеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Культовая фигура казахстанского ММА ответил на слова Тулеуова старой притчей.
«Я отвечу так: Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой. Но лев даже не обратил на неё внимания. Тогда собака заявила: «Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу всем своим друзьям, что лев меня боится!» На что лев ответил: «Пусть лучше меня осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражаюсь с собаками», — продекламировал боец.
«Я не слышал, кто там меня вызывает на бой, но если кто и делает, то пусть сделают это достойные! 3-кратный чемпион мира и Лучший боец Азии и Китая просто не может драться со слабаками», — добавил «Найман».
Поводом к вызову на бой послужили ранние критические высказывания Хамитова в адрес казахстанских футболистов. Тогда «Найман» заявил, что огромные средства, выделяемые на развитие футбола в стране, тратятся впустую. Домашняя победа «Астаны» над «Селтиком» не изменила мнения Хамитова об уровне игры казахстанских футболистов.
«Результат этого матча был решён в первом матче. На ответный матч приехали их новички, то есть второй состав. Так что все знали, кроме дураков, что “Селтик” не интересует этот матч. Вообще я хочу сказать всем журналистам и болельщикам футбола, позвоните мне с вопросом о футболе тогда, когда вы попадете на чемпионат мира», — заявил боец.
Ранее казахстанский боксер Амирхан Тулеуов вызвал Куата «Наймана» Хамитова на бой 26 августа в рамках боксерского шоу с участием Шариповой и Колевой, которое пройдет в Астане на территории ЭКСПО-2017 в здании Амфитеатра.
Напомним, в ФФК уже отвечали на критику со стороны известного бойца ММА.
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