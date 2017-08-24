«Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой». Куат Хамитов ответил на вызов Амирхана Тулеуова

Культовая фигура казахстанского ММА ответил на слова Тулеуова старой притчей.

«Я отвечу так: Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой. Но лев даже не обратил на неё внимания. Тогда собака заявила: «Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу всем своим друзьям, что лев меня боится!» На что лев ответил: «Пусть лучше меня осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражаюсь с собаками», — продекламировал боец.

«Я не слышал, кто там меня вызывает на бой, но если кто и делает, то пусть сделают это достойные! 3-кратный чемпион мира и Лучший боец Азии и Китая просто не может драться со слабаками», — добавил «Найман».

Поводом к вызову на бой послужили ранние критические высказывания Хамитова в адрес казахстанских футболистов. Тогда «Найман» заявил, что огромные средства, выделяемые на развитие футбола в стране, тратятся впустую. Домашняя победа «Астаны» над «Селтиком» не изменила мнения Хамитова об уровне игры казахстанских футболистов.

«Результат этого матча был решён в первом матче. На ответный матч приехали их новички, то есть второй состав. Так что все знали, кроме дураков, что “Селтик” не интересует этот матч. Вообще я хочу сказать всем журналистам и болельщикам футбола, позвоните мне с вопросом о футболе тогда, когда вы попадете на чемпионат мира», — заявил боец.

Ранее казахстанский боксер Амирхан Тулеуов вызвал Куата «Наймана» Хамитова на бой 26 августа в рамках боксерского шоу с участием Шариповой и Колевой, которое пройдет в Астане на территории ЭКСПО-2017 в здании Амфитеатра.

Напомним, в ФФК уже отвечали на критику со стороны известного бойца ММА.