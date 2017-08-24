Глава UFC Уайт проведет переговоры с Макгрегором о продаже части акций UFC

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«Да, я чувствую, что скоро у нас с Конором состоится беседа об акциях UFC, и я не против этого, — сказал Уайт. — Он заслуживает этой беседы. Никогда раньше не было ничего подобного, но теперь все возможно, так как он стоит того». Кроме того, глава организации считает, что покупка акций поможет удержать 29-летнего ирландца в организации.

UFC является самой популярной организацией, занимающейся проведением боев по смешанным единоборствам, промоушн был основан в 1993 году. В настоящее время владельцами компании являются владельцы сети казино Station Casinos братья Фрэнк и Лоренцо Фертитта, Уайту принадлежит около 10 процентов акций материнской компании UFC. В рамках данного промоушна поединки проводят такие бойцы, как американцы Эдди Альварес, Джон Джонс, Даниэль Кормье и Ронда Роузи, британец Майкл Биспинг, бразильцы Андерсон Силва и Жозе Алдо, россиянин Хабиб Нурмагомедов. Стоимость компании оценивается в несколько миллиардов долларов.