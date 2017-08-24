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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30780092/
24 августа 2017, 10:53 | Летние: Единоборства | ТАСС

Глава UFC Уайт проведет переговоры с Макгрегором о продаже части акций UFC

ТАСС, 24 августа. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории ирландец Конор Макгрегор может стать совладельцем организации. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит газета The Sun.

UFC является самой популярной организацией занимающейся проведением боев по смешанным единоборствам. Увеличить
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«Да, я чувствую, что скоро у нас с Конором состоится беседа об акциях UFC, и я не против этого, — сказал Уайт. — Он заслуживает этой беседы. Никогда раньше не было ничего подобного, но теперь все возможно, так как он стоит того». Кроме того, глава организации считает, что покупка акций поможет удержать 29-летнего ирландца в организации.

UFC является самой популярной организацией, занимающейся проведением боев по смешанным единоборствам, промоушн был основан в 1993 году. В настоящее время владельцами компании являются владельцы сети казино Station Casinos братья Фрэнк и Лоренцо Фертитта, Уайту принадлежит около 10 процентов акций материнской компании UFC. В рамках данного промоушна поединки проводят такие бойцы, как американцы Эдди Альварес, Джон Джонс, Даниэль Кормье и Ронда Роузи, британец Майкл Биспинг, бразильцы Андерсон Силва и Жозе Алдо, россиянин Хабиб Нурмагомедов. Стоимость компании оценивается в несколько миллиардов долларов.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 — нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн. В ночь на 27 августа по московскому времени Макгрегор проведет бой по правилам бокса с 40-летним непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером в Лас-Вегасе, за этот бой ирландец должен получить около 85 млн фунтов.
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Глава UFC Уайт считает, что Джонс завершит карьеру после второго допинг-скандала

ТАСС, 24 августа. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс завершит карьеру после того, как во второй раз в карьере провалил допинг-тест. Такое мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал MMAJunkie.
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