Глава UFC Уайт считает, что Джонс завершит карьеру после второго допинг-скандала
ТАСС, 24 августа. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс завершит карьеру после того, как во второй раз в карьере провалил
допинг-тест. Такое мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал MMAJunkie.
В среду стало известно, что 30-летний Джонс провалил
«Если все закончится дисквалификацией на два или три года, это может означать конец карьеры, — сказал Уайт. — Что ж, если мы говорим о его наследии, то это и есть конец карьеры. Полагаю, Кормье теперь будет чемпионом, единственный парень, кто смог побить его, это Джонс. Он — чемпион, если Джонс будет в итоге лишен пояса».
Согласно правилам организации, положительная допинг- проба на туринабол означает двухлетнюю дисквалификацию, если это первый
Это не первый
Джонс считается одним из сильнейших бойцов организации в полутяжелой весовой категории, он провел 24 боя в смешанных единоборствах, победив в 23 из них (16 — досрочно). Еще один поединок против американца Мэтта Хэмилла завершился дисквалификацией Джонса за запрещенный удар локтем. В разное время его соперниками были бразильцы Маурисиу Руа, Гловер Тейшейра, швед Александр Густафссон, американцы Чейл Соннен и Райан Бейдер. Впервые завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в 2011 году и с тех пор провел восемь успешных защит титула (в итоге был лишен пояса
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