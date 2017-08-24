Глава UFC Уайт считает, что Джонс завершит карьеру после второго допинг-скандала

В среду стало известно, что 30-летний Джонс провалил допинг-тест. Проба, давшая положительный результат на туринабол, была сдана 28 июля, в преддверии боя против соотечественника Даниэля Кормье за чемпионский пояс. Поединок, который прошел 30 июля, завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде.

«Если все закончится дисквалификацией на два или три года, это может означать конец карьеры, — сказал Уайт. — Что ж, если мы говорим о его наследии, то это и есть конец карьеры. Полагаю, Кормье теперь будет чемпионом, единственный парень, кто смог побить его, это Джонс. Он — чемпион, если Джонс будет в итоге лишен пояса».

Согласно правилам организации, положительная допинг- проба на туринабол означает двухлетнюю дисквалификацию, если это первый допинг-случай для бойца. В случае повторения нарушения антидопинговых правил срок дисквалификации может быть увеличен до трех или четырех лет.

Это не первый допинг-скандал с участием Джонса, в июле 2016 года он был уличен в употреблении блокатора эстрогенов перед турниром UFC 200, соперником Джонса также должен был быть Кормье. В итоге Джонс был дисквалифицирован на один год.