Чемпион UFC в полутяжелом весе Джонс сдал положительный допинг-тест
ТАСС, 23 августа. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс провалил
допинг-тест. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Проба, давшая положительный результат, была сдана 28 июля, в преддверии боя против соотечественника Даниэля Кормье за чемпионский пояс.
Поединок, который прошел 30 июля, завершился нокаутом в третьем раунде.
Эта победа стала для 30-летнего Джонса 23-й (10 — нокаутом) в боях смешанного стиля при одном поражении. Джонс второй раз попадается на допинге, в июле 2016 года он был уличен перед турниром UFC 200. В ноябре Антидопинговое агентство США дисквалифицировало спортсмена на один год.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter