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19 августа 2017, 11:22 | Летние: Единоборства | ТАСС

Дос Сантос отстранен от боя на турнире UFC

ТАСС, 19 августа. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе бразилец Джуниор дос Сантос отстранен от боя, который должен был состояться на турнире UFC 215, против француза Франсиса Нганну из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе UFC.

Антидопинговое агентство США проинформировало UFC о возможном нарушении Джуниором <span class=error>дос</span> <span class=error>Сантосом</span> антидопинговых правил организации. Увеличить
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Антидопинговое агентство США (USADA) проинформировало UFC о возможном нарушении дос Сантосом антидопинговых правил организации, которое было выявлено после взятия у бразильского бойца допинг-пробы во внесоревновательный период 10 августа 2017 года. Дос Сантос снят с боя в связи с этим, UFC пытается найти ему замену на поединок против Нганну.

UFC пока не будет вводить санкции против спортсмена и инициирует судебный процесс. Дело будет рассматривать USADA и независимый администратор UFC по антидопинговой политике. Также в процесс будет вовлечен сам 33-летний дос Сантос.

Дос Сантос провел 23 боя в ММА за свою профессиональную карьеру, одержав 18 побед (14 — досрочно) и потерпев пять поражений. В 2011 году он завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, нокаутировав на второй минуте поединка мексиканца Кейна Веласкеса. В мае 2017 года в бою за титул чемпиона он проиграл нокаутом на третьей минуте первого раунда американцу Стипе Миочичу.

Турнир UFC 215 пройдет 9 сентября в канадском Эдмонтоне. Главным поединком вечера станет бой за титул UFC в легчайшей весовой категории между чемпионом американцем Деметриусом Джонсоном и его соотечественником Рэем Боргом. Также состоится бой между чемпионкой UFC в легчайшей весовой категории Амандой Нуньес из Бразилии и Валентиной Шевченко, представляющей Перу.
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