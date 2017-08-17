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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30716188/
17 августа 2017, 18:25 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Международная федерация дзюдо пригласила Путина на открытие ЧМ в Будапеште

Президент федерации Венгрии Ласло Тот рассказал, что Международная федерация дзюдо отправила президенту России, почётному президенту IJF Владимиру Путину приглашение на церемонию открытия чемпионата мира по дзюдо, которая состоится в Будапеште 28 августа.

Президент федерации Венгрии <span class=error>Ласло</span> Тот рассказал что Международная федерация дзюдо отправила президенту России почётному президенту IJF Владимиру Путину приглашение на церемонию открытия чемпионата мира по дзюдо которая состоится в Будапеште 28 августа. Увеличить
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«Владимир Путин получил приглашение посетить чемпионат мира в Будапеште от президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера. Рассчитываем, что президент России примет участие в открытии соревнований 28 августа», — приводит слова Тота ATV.
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