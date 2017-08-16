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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30705985/
16 августа 2017, 21:42 | Летние: Единоборства | ТАСС

Тренер: Нурмагомедов был готов к поединку с Фергюсоном, UFC придумывает ему болезни

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов здоров и был готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

В среду глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил, что Фергюсон проведет поединок с Кевином Ли за титул «временного» чемпиона UFC в легкой весовой категории на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе 7 октября. Также Уайт заявил, что Нурмагомедов еще не готов к поединку с американцем.

«Хабиб здоров как бык, он тренируется, — сообщил отец бойца. — Ничего нового Уайт не сказал. Ранее он говорил, что даст нам бой с Макгрегором, но в итоге его отдали Альваресу, в который раз нас обманывают. Поэтому мы ожидали подобного решения, один раз уже так сделали, почему другой раз не могут?».

«Хабиб был готов к бою с Фергюсоном, ему просто придумывают болезни. Пускай они лучше скажут, что будут делать то, что хотят», — заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Россиянин должен был провести бой с Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 33-летнего Фергюсона — 22 победы (17 — досрочно), три поражения.
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Перспективы боя Нурмагомедов — Макгрегор будут обсуждаться после 26 августа

Перспективы боя Нурмагомедов — Макгрегор будут обсуждаться после 26 августа

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Перспективы поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором будут обсуждаться после 26 августа. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.
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Тренер: Нурмагомедов был готов к поединку с Фергюсоном, UFC придумывает ему болезни