Перспективы боя Нурмагомедов — Макгрегор будут обсуждаться после 26 августа
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Перспективы поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором будут обсуждаться после 26 августа. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.
«Мы объявили, что готовы драться 4 ноября, 2 декабря, новогодний турнир. Ноябрь, декабрь — в любое время. Что будет относительно боя с Макгрегором станет известно после 26 августа, когда он проведет поединок с Мэйуэзером», — сказал тренер россиянина.
«Отношение к этому бою? Как к шоу — исполнители поют, артисты танцуют, это тоже шоу. То же самое можно было бы сделать с Роналду или Ибрагимовичем», — считает Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). Макгрегор ближайший поединок проведет по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера 26 августа в
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