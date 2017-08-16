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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30705984/
16 августа 2017, 21:43 | Летние: Единоборства | ТАСС

Перспективы боя Нурмагомедов — Макгрегор будут обсуждаться после 26 августа

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Перспективы поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором будут обсуждаться после 26 августа. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

«Мы объявили, что готовы драться 4 ноября, 2 декабря, новогодний турнир. Ноябрь, декабрь — в любое время. Что будет относительно боя с Макгрегором станет известно после 26 августа, когда он проведет поединок с Мэйуэзером», — сказал тренер россиянина.

«Отношение к этому бою? Как к шоу — исполнители поют, артисты танцуют, это тоже шоу. То же самое можно было бы сделать с Роналду или Ибрагимовичем», — считает Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса. 16 августа было объявлено, что Фергюсон 7 октября проведет бой с Кевином Ли.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). Макгрегор ближайший поединок проведет по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера 26 августа в Лас-Вегасе.
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МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов здоров и был готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.
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