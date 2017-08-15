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15 августа 2017, 20:31 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Нурмагомедов планирует провести поединок с Фергюсоном в ноябре

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что он уже полностью восстановился и планирует выйти на бой с американцем Тони Фергюсоном в ноябре. Об этом он сообщил во вторник на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2017».

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«Сегодня я в полном порядке и готов принять бой уже в ноябре», — сказал он.

Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 33-летнего Фергюсона — 22 победы (17 — досрочно), три поражения.
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