Российский боец Нурмагомедов планирует провести поединок с Фергюсоном в ноябре
ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что он уже полностью восстановился и планирует выйти на бой с американцем Тони Фергюсоном в ноябре. Об этом он сообщил во вторник на встрече с участниками
Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2017».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сегодня я в полном порядке и готов принять бой уже в ноябре», — сказал он.
Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 33-летнего Фергюсона — 22 победы (17 — досрочно), три поражения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter