Сборная Казахстана намерена завоевать золото чемпионата мира по ММА
Национальная сборная Казахстана ММА начинает подготовку к предстоящему чемпионату мира по ММА, который пройдет в ноябре в королевстве Бахрейн. По словам председателя Ассоциации ММА Казахстана Асылбека Дюсенова, перед сборной стоит большая задача — завоевать первое общекомандное место на чемпионате мира по ММА, сообщает
пресс-служба Федерации ММА РК.
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На данный момент для подготовки спортсменов созданы все условия, определены даты и место проведения
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Первый подготовительный этап УТС планируется начать с 25 сентября, а заключительный подводящий и поддерживающий этап сборов пройдет непосредственно перед вылетом на чемпионат мира. Все расходы по пребыванию приглашенных спортсменов из состава национальной сборной и кандидатов в нее, берет на себя Федерация ММА Казахстана. По итогам проведения сборов тренерским штабом по согласованию с руководством Федерации будет утвержден окончательный состав, который отправится покорять мировой пьедестал почета.
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