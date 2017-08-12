Петербургский тхэквондист Магеррамов стал победителем Спартакиады в весе до 55 кг

В финале Магеррамов победил Саида Абдуллаева из Дагестана со счетом 16:10. Третье место заняли Евгений Ванюхин из Краснодарского края и Артем Игнатьев из Ленинградской области.

Соревнования по тхэквондо в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.