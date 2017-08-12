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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30663817/
12 августа 2017, 13:53 | Летние: Единоборства | ТАСС

Соперник российского бойца Сафарова бразилец де Лима провалил допинг-тест

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Сапарбека Сафарова бразилец Маркос Рожерио де Лима провалил допинг- тест, Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ищет нового соперника россиянину. Об этом ТАСС сообщил менеджер Сафарова Ризван Магомедов.

«Только вчера узнали об этом. Ищут замену», — сказал Магомедов.

Поединок Сафаров — де Лима был запланирован на 2 сентября на шоу в Роттердаме, которое возглавит бой между россиянином Александром Волковым и представителем Нидерландов Штефаном Штруве.

В активе де Лимы 15 побед и пять поражений в ММА. На счету Сафарова восемь побед и одно поражение.
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