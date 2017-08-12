Гога Шамавата: Я прошел сервисно-техническое обслуживание и готов к бою

Известный российский боец смешанного стиля, победитель Гран-при Prime Selection-2016 и чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона против бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра на турнире Prime Selection 18 августа в Краснодаре.

О восстановлении после реанимации, новой подготовке и секретах сгонки накануне боя за титул рассказал Гога в своем интервью.

— В намеченную дату 15 июня вместо ринга ты попал в реанимацию, чему «научил» этот инцидент?

— В ночь перед боем я почувствовал сильные боли в груди, моя мама настояла, чтоб поехать в больницу. Я провел 10 часов в реанимации. Конечно, лучше бы я провел их в ринге… Жизнь преподнесла очень хороший урок. Даже машины иногда ломаются. Это был знак, что я где-то допустил ошибку, превысил свои физические возможности, перенапрягся. Нужно уметь прислушиваться к своему организму.

— Даже в реанимации ты хотел выйти на бой. Для тебя он настолько важен?

— Бои для меня — не хобби, — это для меня все, — моя работа, моя страсть, то, от чего получаю удовольствие. Да, я хотел выйти на бой, просил обезболивающего, так как была проделана огромная работа по подготовке, адский труд. Конечно, врачи сделали правильно, что не разрешили. Значит, это был не мой день. Все, что ни делается, делается к лучшему. Впереди 18 августа.

— Для такого тренированного человека как ты сколько потребовалось времени на восстановление, что изменил в подготовке?

— После больницы я восстановился достаточно быстро, потому что до этого был в хорошей форме. Мне потребовалась пара недель, чтобы почувствовать вновь силу и уверенность. Я дал понять своему промоутеру, поговорил со своим тренером, мы решили принять бой 18 августа.

Меня часто называют машиной, и как в любой машине тогда произошел сбой. Теперь она прошла прошла сервисно-техническое обслуживание. Я прекрасно себя чувствую, немного пересмотрел свою подготовку. Темпы не сбавляем, потому что это бой титул — то, к чему мы идем с моей командой и моим тренером, с командой клуба «Виктория». Сейчас больше внимания стал уделять восстановлению: массаж, баня, разные процедуры. Я готов на «всю катушку». Особенность текущей подготовки, что я, как бывший футболист, много играл в футбол, для того, чтоб лучше бить ногами, давать «пендали» в ринге.

— Сгонка веса как проходит?

— Я гоняю вес немало, но цифры не буду называть. Это опасная работа, но я очень ответственно подхожу к этому процессу, сел на диету за полтора месяца и сейчас остаются буквально считанные килограммы. Иногда сажусь в свою «ласточку» («шестерка» Жигули), даю пару кварталу в термокостюме. Очень помогает.

— Какие навыки сейчас считаешь своими главными козырями, над чем еще предстоит работать?

— Мои бойцовские навыки с каждым днем растут. Сейчас мы много работали над борцовской техникой. У нас есть сюрприз для соперника. Мой оппонент — сильный боец, но с такими, как я, он еще не дрался.

— Что скажешь о бразильце?

— Бруно — хороший парень, он писал мне, когда я был в больнице, желал здоровья. Но ринг есть ринг, все человеческие симпатии мы оставляем за его пределами. Соперник — непростой, многие говорят, он очень крут, непобедимый, но 18 августа я «размочу счет», сделаю так, что в его рекордсе в графе поражений появится единица.

— В чем разница между Гогой в обычной жизни и в момент подготовки?

— В момент боя становлюсь абсолютно другим человеком, во мне просыпается моя темная сторона. Я становлюсь сверхчеловеком, сверхмотивированным и сверхсосредоточенным. Я полностью абстрагируюсь от мира, от всего окружения и выхожу сражаться.

— Какая главная мотивация в этом бою?

— Моя мотивация в этом бою — это титул, пояс чемпиона, и в этот раз прибавляются те обстоятельства, через которые я прошел, попав в больницу, и восстановился.

— Льстит ли твоему самолюбию, когда узнают на улице?

— Меня мотивирует поддержка моей семьи, моего клуба, моего города. Мне очень приятно, когда меня узнают интересуются моим здоровьем, просят сфотографировться. И я благодарен каждому за его интерес. Вот это все мотивация для меня. Я заряжаюсь от этого, спасибо зрителям и болельщикам. Для меня не важно просто победить этого соперника 18 августа, для меня важно завоевать пояс, потому что мечта всей моей жизни, стать чемпионом мира — и это все сейчас в моих руках.